Polfer «ne démissionnera pas face aux dealers»

Clouée au pilori par l’opposition du conseil communal suite à la rixe ayant impliqué des agents de sécurité de la société G4S et leur chien, samedi soir, dans le quartier de la Gare, la bourgmestre de Luxembourg, Lydie Polfer (DP) a tenu à mettre les points sur les « i », lundi, en fin d’après-midi, devant la presse. «Je ne démissionnerai pas face aux dealers», a-t-elle martelé, manifestement accablée par cette situation qui plombe l’atmosphère de rentrée politique. «En aucun cas nous ne baisserons les bras devant ce que je qualifie d’intimidations. Car ce serait leur donner raison».

380 000 euros



C’est le montant du contrat signé entre la Ville de Luxembourg et la société de gardiennage G4S Luxembourg. Le contrat court sur une durée de six mois, et prendra fin le 1er novembre prochain. Le collège échevinal se réunira alors pour analyser les suites à lui donner. Mais Lydie Polfer affirme que «nous travaillons avec des sociétés de gardiennage depuis plusieurs années, notamment dans les parcs de la capitale, et jamais encore nous n’avions connu un incident tel que celui de samedi soir».

Et quand l’élue communale évoque des intimidations, elle insiste sur le fait que celles-ci se font tous azimuts, et non seulement envers les agents de sécurité ou les forces de l’ordre. Ainsi, Lydie Polfer a apporté plus de détails au déroulé des faits de samedi. «La vidéo est choquante, mais elle ne montre pas tout, et notamment pas ce qui s’est passé en amont», révèle-t-elle. «À 19h, une équipe du projet "A vos côtés" (des streetwalkers à vocation sociale) est passée devant la brasserie proche du lieu de la rixe; il y avait une bagarre et un homme était muni d’un couteau – précisément celui qui allait être mordu par le chien plus tard. Ils se sont montrés agressifs envers l’équipe sociale, et la police a embarqué deux personnes, mais pas celui avec le couteau qui s’était réfugié à l’intérieur du café». Un peu plus de trois heures plus tard, éclatait l’incident avec les agents de la société de gardiennage G4S…

Derrière ces faits, «le sentiment qui prédomine est celui que les dealers deviennent de plus en plus agressifs et défendent leur territoire, principalement du côté de la Gare et à Bonnevoie», note la bourgmestre. Qui poursuit: «Mais je ne tolérerai pas de zones de non-droit comme c’est le cas dans certains quartiers en France». Pour lutter contre cette insécurité croissante, l’édile communale espère obtenir plus de moyens donnés à la police, «non seulement en hommes, mais aussi en matériel. Et j’entends par là la vidéosurveillance, car aussi incroyable que cela puisse paraître, il n’y en a pas à l’avenue de la Gare, où les problèmes sont pourtant récurrents». Elle dit avoir plusieurs fois interpellé le ministre Henri Kox, à ce sujet, mais n’ignore pas qu’il n’est «pas favorable à la vidéosurveillance», chose qu’«elle regrette». Elle se réjouit par ailleurs que l’incident de samedi fasse l’objet d’une commission mixte Sécurité intérieure et Justice, programmée ce mercredi, à la Chambre.

