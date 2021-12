La patte du Luxembourg sur la série «Coyotes»

Dans «Coyotes», des scouts découvrent un cadavre et des diamants. Leur communauté va devoir faire face à ses démons, ses secrets et sa violence.

«L’essentiel»: La série que vous avez co-réalisée est visible sur Netflix. Quel effet cela fait-il?

Jacques Molitor: Netflix s’est manifesté peu de temps après la diffusion en Belgique. Je suis très content que ça ait abouti. Désormais, il y a une super visibilité, tout le monde peut la regarder.

Comment êtes-vous arrivé dans cette aventure?

«Coyotes» est une co-production, à laquelle le Film Fund a accepté de collaborer fin 2019. J’avais lu le scénario à l’époque. Le réalisateur belge Gary Seghers a accepté de la faire. Nous avons les mêmes idées, bien qu’il ait plus d’expérience dans les séries. En mars 2020, nous avons débuté les castings et la réécriture, en juin la préproduction et le tournage a eu lieu de mi-août à novembre 2020.

Comment vous êtes-vous réparti les tâches avec Gary Seghers?

Nous n’avions pas de showrunner classique. Il a fallu relever de nombreux défis, car il y avait beaucoup de réécriture. Avec Gary, nous avons tourné une semaine ensemble puis nous avons alterné. Il y avait deux équipes différentes, et on a beaucoup communiqué car il fallait tout tourner en même temps et les scènes devaient être raccord entre elles.

Le rythme de tournage est-il très différent du long-métrage?

Oui, c’est plus rapide. Nous avons tourné 300 pages de scénario. Et le Covid nous a f ralentis. J’avais participé au tournage du sitcom «Come Back», en 2012, mais jamais réalisé de série. J’ai beaucoup appris, car nous avons tourné tous les types de scène dans la série.

La série possède un ancrage luxembourgeois.

Oui, l’équipe était belge en majorité, mais il y avait des éléments clés luxembourgeois et 70% du tournage s’est déroulé au Grand-Duché.

Quels sont vos prochains projets?

Mon prochain long-métrage, qui devrait être fini en février ou mars 2022. On espère faire des festivals et qu’il sorte avant la fin de l’année prochaine. Le tournage avait débuté dès janvier, avant la fin de «Coyotes», et il s’est déroulé en été. Je n’ai pas eu le temps de tomber dans la routine.

(Recueilli par Cédric Botzung)