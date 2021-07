La santé et la famille au cœur des pétitions

Les pétitions rencontrent toujours du succès à la Chambre des députés. Pendant l’année parlementaire qui vient de se terminer, 271 pétitions publiques et 14 pétitions ordinaires ont été déposées, dont respectivement 159 et 14 validées par les membres de la commission Pétitions. Une baisse a certes été enregistrée par rapport à l’année précédente. Mais celle-ci, marquée par le début de la pandémie, avait vu une avalanche de nouvelles pétitions débouler en commission.

Le Covid-19 influence toujours le contenu des pétitions. «Les thématiques abordées ont clairement évolué depuis. Avant, il y avait surtout la mobilité et le logement, nous voyons désormais beaucoup de textes sur la santé et la famille», explique Nancy Arendt (CSV), présidente de la commission. Selon le décompte officiel, la section «Santé» est la plus abordée, devant «Société et Famille» et «Travail-Emploi», les trois regroupant plus de 36% des textes. Le texte ayant recueilli le plus de signatures (5 280) concerne la protection du patrimoine architectural. Il devance celui prônant l’interdiction de l’abattage du bétail luxembourgeois dans des abattoirs non certifiés.

Un effet du nouveau site

Au total, la commission a organisé six débats cette année, concernant les pétitions ayant obtenu au moins 4 500 paraphes. Ces discussions sont d’une grande utilité, à en croire Nancy Arendt: «Il n’y a aucune garantie de succès à l’avance, mais les ministres sont régulièrement prêts à réfléchir sur ces idées ou à amender certains projets», comme c’était le cas pour le projet de loi concernant l’accès aux fonctions dirigeantes dans l’éducation. En revanche, la 5G a poursuivi son déploiement, malgré le débat du 6 octobre 2020. Quant au dernier débat sur le congé des femmes pendant leurs menstruations, il permettra «d’amener un sujet tabou à la Chambre», constate la députée.

Le nouveau site dédié aux pétitions, annoncé en janvier, aurait eu un effet. «Il est plus facile d’utilisation, plus accessible et plus attractif», se réjouit Fernand Etgen (DP), président de la Chambre. Il loue «cet outil pour faire participer davantage les citoyens». De son côté, Nancy Arendt a constaté «une augmentation du nombre de pétitions au début, qui s’est un peu tassée depuis». Surtout, les textes seraient plus clairs, grâce à de meilleures explications, entraînant moins de demandes de reformulation.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)