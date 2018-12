Qui sont les artistes de l'année 2018?

Avec son R’nB sombre et mélodique, Edsun, dont le second EP «You Are Not Just One Thing» est paru en novembre dernier, explore des terres encore inconnues au Grand-Duché. Le jeune artiste du Luxembourg, qui propose un univers ambitieux, entre musique et danse, a confirmé cette année, avec une tournée passant par Bruxelles ou Berlin. Il s’est vu décerner trois prix, mardi, lors des Luxembourg Music Awards: «Artiste de l'année» et deux récompenses pour le clip de «Lisa».

Cinq artistes émergents, âgés de moins de 36 ans, ont reçu un «Start-up Award», à l’occasion de cette première édition: Bartleby Delicate, projet solo du chanteur de Seed To Tree («Meilleur espoir/artiste»), la chanteuse jazz Claire Parsons («Meilleur espoir/musicienne»), le réalisateur Isaiah Wilson («Meilleur espoir/réalisateur de clip»), la chanteuse Carma Katena, alias C’est Karma («Artiste féminine espoir») et l’illustrateur Dirk Kesseler («Meilleur espoir/illustrateur»).

Les Luxembourg Music Awards 2018 ont également mis à l’honneur la meilleure chanson de l’année, «Bubble» de Mad Fox, ainsi que le meilleur producteur de l’année, Eric Bintz alias Céhashi, l’un des beatmakers favoris du rappeur français Youssoupha.

Enfin, Music LX a dévoilé de son côté ses lauréats, artistes export de l’année, parmi les nominés annoncés la semaine dernière. Rome a été distingué dans la catégorie «Pop/rock/électro», le trio Reis Demuth Wiltgen dans la catégorie «Jazz» et le percussionniste Christoph Sietzen dans la catégorie «Classique».

(Cédric Botzung/L'essentiel)