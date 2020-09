Changer de carrière, «pas aussi angoissant que ça»

Vous êtes comptable mais avez toujours rêvé d’être architecte d’intérieur? Vous travaillez dans une banque mais pensez que vous seriez plus épanoui aux fourneaux d’un bon restaurant? Changer de carrière, on en a tous rêvé. Et certain l’ont fait. Depuis qu’elle a arrêté, il y a une dizaine d’années, d’être consultante pour lancer Kumquat, sa société de services de coach spécialisé, Virginie a aidé une centaine de personnes à franchir le pas.

«C’est beaucoup moins angoissant qu’il n’y paraît», explique la coach établie au Grand-Duché. «Ça l’est plus avant de se lancer. Après, on se rend compte que ce n’était pas si terrible que ça, on découvre des possibilités».

«Ce qui nous anime»

Premier élément pour changer de job: bien réfléchir. «Il faut chercher l’élément qui nous rend épanoui, ce qui nous fait nous lever le matin. On fait souvent les mauvais choix parce qu’on choisit ce qui nous rapporte un salaire, pas ce qui nous anime». Il faut aussi savoir faire la part de ses forces et de ses points morts, pour limiter les risques.

Un vieux rêve, une vocation à laquelle on aspirait depuis longtemps peut être un bon élément. Ensuite, il faut trouver la bonne personne pour se faire accompagner. «Il n’est pas nécessaire d’arrêter de manière abrupte de travailler pour faire une formation», rassure Virgine. «On peut faire des formations en décalé, rencontrer des gens pour qu’ils parlent du métier...».

