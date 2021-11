«Choquée que l'on parle des mêmes problèmes»

«Nous avons eu du vent, de la pluie, un peu de soleil et deux-trois accidents de tricycle mineurs, mais nous sommes bien arrivés à Glasgow», sourit Alessandra Barale, 24 ans. La Luxembourgeoise, fraîchement diplômée en architecture transmédia, et son compatriote Max Hoffmann, 20 ans, qui étudie le cinéma, ont pédalé une vingtaine de jours lors du Earthbeat Tour de l’ASBL Youth4planet Luxembourg.

Youth, films, visions vendredi, à 19 h, des films de Youth4planet Earthbeat seront streamés en live sur YouTube depuis l’IMAX de Glasgow.earthbeat.youth4planet.com

Partis du Luxembourg, ils sont arrivés à la COP26 en Écosse, via les Pays-Bas, la Belgique, la France et l'Angleterre. Le but: «Capter les idées du public pour le climat et les transmettre aux décideurs à Glasgow. Nous avons vu un nombre incroyable de gens», relate Max. «Équipés au solaire et prévus pour enregistrer et diffuser des images, nos CreatiVelo demandent un peu d'entraînement pour les piloter. On a vu qu’ils n’étaient pas tout-terrain», s’amuse Paul Thiltges, cofondateur de l’ASBL. Le convoi a reçu le soutien d’élèves du Lycée technique d’Ettelbruck et sera rejoint par d’autres du Lycée Robert-Schuman.

Sur place, Alessandra, Max et l’équipe prennent part aux manifestations en marge de la COP26. «L’énergie qui s’en dégage est impressionnante. Le sujet est très sérieux, mais il y a beaucoup de joie», selon Max. Quels espoirs placent-ils dans la COP26? «J’ai regardé un film sur la COP qui s’est tenue en 1992 et je suis choquée que l’on parle toujours des mêmes problèmes. J’ai l’impression que l’on fait du surplace. Il est temps d’agir!», lance Alessandra.

(Séverine Goffin/L'essentiel)