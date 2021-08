«Je ne veux plus jamais retourner en Afghanistan»

Dans le bus qui le ramenait mercredi en début d’après-midi vers le Luxembourg, depuis la Belgique, avec quatorze autres personnes dont quatre Luxembourgeois, Fida, 27 ans, cherchait ses mots. Choqué, bouleversé par les épreuves vécues ces derniers jours. Soulagé, aussi, d’avoir quitté un véritable enfer en Afghanistan où beaucoup de ses proches sont encore. «Je ne veux plus jamais y retourner», lançait-il, la voix fatiguée, dans un français impeccable. «C’est dur. Mais on n'a pas le choix».

Afghan, arrivé au Grand-Duché en 2011, où il s’est marié à une Luxembourgeoise et a eu une petite fille d’aujourd’hui quatre ans, le Dudelangeois d’adoption était parti seul, en vacances, le 1er août pour revoir sa famille dans son pays d’origine. La prise de pouvoir des talibans a tout changé. «À mon départ, il y avait un danger, mais différent d'aujourd’hui. Désormais tout le monde a peur. J’ai pris le risque pour voir mes proches, mais par précaution, nous avions décidé de rester à Kaboul où la situation semblait plus sûre. Mais ça a été le contraire. Quand on est au Luxembourg, on n'imagine pas ça».

«Rassuré que quand l’avion a décollé»

Il avait son billet retour pour le 17 août. Le 14, les talibans sont entrés à Kaboul. «On est restés bloqués». Suivent des jours d’angoisse loin de sa femme et de sa fille. De terreur même. «J’ai dormi plusieurs nuits dehors près de l’aéroport. À tout faire pour essayer d’entrer. Mais tout le monde voulait partir. C’était terrible. Chaque jour on voyait sept ou huit morts, des gens écrasés par la foule». Lundi, il reçoit un message de l’ambassade de Belgique, avec un point de rendez-vous à 6h du matin le lendemain. Il s’y rend, monte dans l'un des cinq bus et parvient à pénétrer dans l’aéroport. Un premier soulagement. «Je n’ai vraiment été rassuré que quand l’avion a décollé», lâche-t-il.

Après une escale à Islamabad au Pakistan mardi, il a atterri mercredi matin en Belgique. Très marqué, inquiet pour ses proches là-bas et en attendant de retrouver sa famille, il se disait «moralement» très atteint. Il y a quatre mois, Fida a passé le Sproochtest, le test de langue luxembourgeoise. Il devrait bientôt obtenir la nationalité et va tenter de «faire les démarches» pour que sa famille afghane soit elle aussi au plus vite en sécurité.

(L'essentiel/Nicolas Martin)