Les tampons et serviettes vont être moins chers

Le prix des produits d’hygiène féminine va baisser. Le ministre des Finances a annoncé lors de la présentation du budget de l’État 2019 l’application du taux de TVA super réduit. Il passera ainsi de 17% à 3%. La baisse de TVA concernera «les serviettes périodiques, les tampons, les protège-slips, les coupes menstruelles, les éponges naturelles destinées au recueil des fluides menstruels et d’une manière générale tous les dispositifs de protection hygiénique destinés à répondre aux pertes menstruelles», développe le porte-parole du ministère des Finances.

Ce dernier précise que la mesure entrera en vigueur le 1er mai prochain et qu’elle impactera de moins de 500 000 euros les caisses de l’État. D’après nos calculs, l’économie annuelle que peut espérer une femme pour l’achat de serviettes, tampons et produits similaires avoisine la quinzaine d’euros. Un montant qui varie naturellement selon la durée du cycle menstruel, l’abondance des règles, etc. Et qui peut paraître dérisoire dans un pays au si fort pouvoir d’achat.

Pour le Plannning familial, qui portait la revendication depuis trois ans et se réjouit de l’éventail des produits concernés, «le combat était en effet plus symbolique que financier», admet Fatima Rougi, au nom de l’association. Avant de reprendre: «Mais j’ai déjà eu le cas d’une femme de ménage, divorcée, encore en âge d’avoir ses règles et ayant quatre filles qui le sont également. Ici, l’économie est réelle. C’est une mentalité de riche de penser que cela n’est pas beaucoup».

(Mathieu Vacon/L'essentiel)