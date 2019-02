Le congé parental a coûté 166 millions en 2017

C'est «la rançon du succès», selon les propres mots du ministère de la Sécurité sociale. Le nouveau congé parental, réformé au 1er décembre 2016, a coûté plus cher et les dépenses des indemnités ont doublé dès l'année 2017, passant «de 84 millions d'euros en 2016 à 166 millions en 2017», selon les chiffres communiqués vendredi. La réforme et les nouvelles formules de congé parental se caractérisent notamment par «une indemnité plus généreuse qui prend la forme d'un revenu de remplacement».

Le doublement des dépenses a suivi la courbe des bénéficiaires du nouveau congé parental, qui étaient 8 251 en décembre 2017 contre 4 720 un an plus tôt. Et ce budget de 166 millions d'euros devrait augmenter encore pour l'année 2018, puisque 9 596 personnes (dont 4 721 papas) ont profité d'un congé parental l'an passé.

La famille, 15% des dépenses de protection sociale

Plus largement, dans son rapport publié vendredi, l'inspection générale de la sécurité sociale indique que la protection sociale a engendré 13 milliards d'euros de recettes en 2017 (+4,4%), contre 12 milliards d'euros de dépenses (+6,7%), soit un solde positif de 1,286 milliards (2,3% du PIB).

Les dépenses vieillesse, de soins, pour la famille et d'invalidité ont représenté respectivement 39,6%, 24,9%, 15,4% et 10,7% des dépenses totales en 2017.

(L'essentiel/Nicolas Chauty)