L’ADR tourne une page mais reste critique

Le bilan de l’année parlementaire dressé mardi par l’ADR a commencé par un hommage à Gast Gibéryen. Celui qui fait partie des fondateurs de la formation politique s’apprête à quitter son poste de député, puisqu’il sera remplacé à la rentrée par Fred Keup. L’intéressé est revenu sur son parcours, promettant de «rester actif dans le parti, mais pas en première ligne». Fernand Kartheiser, l’un des quatre députés, a loué «son honnêteté» et ses combats «pour développer une tendance conservatrice-sociale dans le pays».

Kartheiser a ensuite évoqué l’année écoulée, en commençant évidemment par la crise du Covid-19. S’il se montre critique par rapport à la politique du gouvernement, notamment sur la réouverture des écoles trop précoce selon lui, le député a surtout évoqué les questions de forme. «Nous avons eu une tendance à l’autoritarisme», selon lui. Il déplore qu’une «très courte majorité, 31 députés, légifère pendant la crise sur des sujets aussi sensibles que la vie privée et les libertés, à travers les restrictions de déplacement et les activités du quotidien».

Lacunes juridiques

La mauvaise situation économique, qui découle de la crise, n’a pas non plus échappé à Fernand Kartheiser. Il pointe «le risque de perdre le triple A (NDLR: la note des agences de notation), ce qui fragiliserait la place financière et l’économie du pays en général». Sur le terrain sécuritaire, il a critiqué Jean Asselborn, ministre des Affaires étrangères, selon lui «responsable de la dégradation de la situation dans le quartier de la gare, où opèrent des mafias subsahariennes». Il critique tant «les lacunes juridiques, avec des personnes exclues qui peuvent revenir le lendemain à cause des règles européennes», que le manque de moyens dont dispose la police pour faire respecter l’ordre.

Enfin, le député anticipe «de la nervosité au sein même du gouvernement à la rentrée». Selon lui, les différents partis de la majorité vont se déchirer sur des points importants. «Il faudra faire des économies, dans un contexte où les ressources sont de plus en plus rares. Or, certains veulent encore remettre des taxes», conclut Fernand Kartheiser.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)