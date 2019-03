Les accidents du travail moins nombreux, mais...

«Les chiffres sont plutôt positifs avec un nombre d'accidents du travail en baisse si on tient compte du nombre d'entreprises et de salariés qui va croissant», confie Georges Wagner, chargé de direction au sein de l'Association d'assurance accident (AAA).

19 517 accidents ont été enregistrés en 2017 (selon les derniers chiffres connus) contre 20 075 en 2016 parmi lesquels 15 780 accidents sur le lieu de travail, 3 638 accidents liés au trajet et 99 maladies professionnelles. Pour autant, ces «bons résultats» sont encore insuffisants aux yeux de l'AAA qui travaille en collaboration avec le gouvernement sur la stratégie Vision Zéro. «Notre objectif affiché c'est une baisse de 20 % à l'horizon 2022. Et dans cette perspective, l'AAA insiste sur la prévention des risques. «Nous sommes là pour conseiller les entreprises et elles ont déjà beaucoup investi dans ce domaine, mais il faut encore faire davantage», insiste Georges Wagner. La présence d'un travailleur désigné, le «Monsieur Sécurité» dans les entreprises, va d'ailleurs dans ce sens: «Mais pour que son action soit effective, il faut que la direction soit convaincue qu'en investissant 1 euro dans la prévention, elle gagne entre 2 et 2,5 euros».

L'AAA est même allée encore plus loin en mettant en place un système de bonus-malus. «Ceux qui ont trop d'accidents payent une cotisation supérieure à ceux qui en ont moins», précise-t-il. Depuis le début de l'année, 93 % des entreprises ont vu leur taux de cotisation baisser de 10 %, quand 2,5 % ont payé entre 10 et 50 % de plus. Le taux de cotisation n'a pas bougé pour 4,5 % des entreprises.

(Gaël Padiou/L'essentiel)