Les loisirs créatifs ont le vent en poupe

«Je cherche de la peinture acrylique pour céramique, mais je pense que je vais me laisser tenter par des perles pour faire des bijoux. Je me mettrai peut-être à un nouveau loisir créatif», souriait dimanche Sonia, 26 ans, de Schifflange, à Luxexpo The Box. Ce week-end, l’Expo Creativ a à nouveau attiré quelque 10 000 visiteurs venus refaire leur stock de matériel. Tous les âges étaient représentés, mais le public est assez féminin. Les hommes souvent accompagnent, comme Gonzi, 29 ans, venu avec Sonia. «C’est elle la spécialiste», s’amuse-t-il.

Les loisirs créatifs se partagent en famille. Aurore, 34 ans, de Redange, fait du scrapbooking. «C’est relaxant et on laisse libre cours à son imagination», commente-t-elle. Avec Crystal, cinq ans, elle choisit des figurines et des pièces de paysages en bois. «Elle les assemble comme elle veut, elle aime bien». Kerstin, 49 ans, de Sarre, veut aussi faire plaisir à sa fille avec du tissu. «J’ai reçu une machine à coudre pour les fêtes et je veux faire des vêtements», note sa petite Mia, 12 ans.

La grande tendance en ce moment, c’est la pâtisserie. Si Krisztina, 43 ans, cherche une machine à coudre pour son commerce, elle achète aussi du matériel qui permettra à Adel, 10 ans, et Balint, 11, de décorer des gâteaux et cupcakes. Emese, 15 ans, se contente de manger la production de sa sœur et de son frère. «Il faut bien quelqu’un pour tester», justifie l’ado.

(Séverine Goffin/L'essentiel)