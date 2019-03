Le Springbreak a fait la part belle à l'écologie

Le Springbreak qui s'est achevé ce dimanche à Luxexpo The Box mis en avant l'écoresponsabilité. Pendant quatre jours, les quelque 35 000 visiteurs ont été invités à mieux consommer, à réduire leur consommation d'énergie, se tourner vers l'alimentation bio et locale.

«La mobilité électrique est une vraie tendance. On se rend compte que beaucoup de gens sont intéressés. C'est principalement de la curiosité car ces équipements représentent tout de même un budget», explique un conseiller de Move Different. «On voit un peu partout des trottinettes électriques, du coup, je voulais me renseigner, notamment sur le prix, le poids, la réglementation. Ce qui est bien, c'est que nous pouvons même les essayer», confie Marie, venue d'Arlon.

Pour Vinokilo, consommer mieux consiste à vendre au poids des vêtements d'occasion en parfait état mais que les gens ne veulent plus. «En décidant de les revendre et leur donner une nouvelle vie, nous luttons contre la fast fashion et empêchons des tonnes de vêtements de se retrouver à la poubelle», présente Matteo Merletti, l'Event Manager.

(Marion Mellinger/L'essentiel)