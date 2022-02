L’énergie «pèse lourd», l'indexation se rapproche

Alors que les prix à la pompe n’ont pas fini de grimper et que la facture de gaz s’emballe, les acteurs économiques montent au créneau. L’OGBL a demandé mercredi «un gel des prix de l’énergie, comme en France». Ce poste de dépense représente actuellement «8% de la consommation des ménages, contre 5,9% en 2021 et 6,7% en moyenne sur la période 2016-2020», assure Cathy Schmit, économiste au Statec. La part «pèse donc lourd sur le budget des ménages, bien qu'elle dépassait les 10% de 2012 à 2014».

Le pétrole reste plus utilisé que le gaz (3,6% et 2,1% des dépenses). Pour ce dernier combustible, «la nouveauté est que les cours sur les marchés ne suivent plus la même tendance que ceux du pétrole», reprend Cathy Schmit. «Le prix du gaz a beaucoup augmenté. Or, son prix a un impact sur celui de l’électricité».

L'indexation des salaires en approche

La hausse des prix «de l’énergie mais aussi de certains matériaux et engrais fait que l’indexation automatique des salaires devrait tomber plus rapidement que prévu», affirme Bastien Larue, économiste au Statec. Elle était jusqu’à présent attendue au troisième trimestre. Une autre durant l’année «n’est pas impossible vu la tendance. D’ailleurs, c’est déjà arrivé». Le spécialiste de conjoncture table sur une inflation de «4 à 5% cette année», tout en soulignant que l’augmentation «est en partie liée à un effet de base, les prix de l’énergie ayant été particulièrement bas en 2020 et début 2021».

À la Chambre des députés, Yuriko Backes (DP), ministre des Finances, a confirmé la possibilité «d’un index au printemps». Le gouvernement «a anticipé en permanence l’inflation, à travers des mesures sociales» que la ministre a déroulées, de la réforme fiscale à l’augmentation de l'allocation de vie chère. Elle a promis que le gouvernement «travaillerait» sur la motion votée à la Chambre lui demandant de «mettre en place une aide exceptionnelle et unique socialement ciblée afin de faire face à l’augmentation des prix de l’énergie». Contacté, le ministère indique ne pas avoir décidé de la forme que prendrait l’aide.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)