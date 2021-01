«Nous aurions voulu vivre cette naissance à deux»

Il y a un an, personne n'imaginait mettre un bébé au monde avec un masque bien vissé sur le nez et la bouche. Et pourtant, depuis mars 2020, les accouchements se font dans le respect strict des gestes barrières, aux dépens du moment magique de l'heureux événement. Sara a donné naissance à son fils Mattéo à l'hôpital d'Ettelbruck, le 29 avril dernier, en plein confinement. Pour la résidente de Vianden, son deuxième accouchement, sous Covid, restera unique.

Dès l'arrivée des futurs parents à la maternité, Sara et son conjoint ont dû subir un test Covid. Pour Sonia, résidente de Hagen, qui avait accouché quelques jours plus tôt, le 6 avril, seule une prise de température du couple avait été réalisée.

«C'était vraiment très dur»

Les compagnons ont pu rester avec les futures maman à l'hôpital, jusqu'à l'accouchement... Au moment du travail, Sonia a pu tenir la main de son conjoint pendant la naissance de leur petite Nila. Sara n'a, en revanche, pas eu cette chance. C'est seulement une heure avant de partir en salle de travail qu'elle apprend qu'elle sera seule pour donner naissance à son fils. Un choc pour elle.

«Quand je suis arrivée, on m'a bien dit que mon compagnon pourrait assister à la césarienne et une heure avant, on me dit le contraire. Il a donc dû patienter dans la chambre en attendant de découvrir le visage de son enfant». Un moment angoissant pour les futurs parents, qui étaient séparés. «C'était vraiment très dur, c'était un instant qu'on aurait voulu vivre à deux».

«C'était un moment très différent de mon premier accouchement»

Le masque était lui, par contre, bien présent pendant les séjours à l'hôpital des deux jeunes femmes. «On était habitués, on devait juste faire bien attention à le remettre quand quelqu'un entrait dans notre chambre», se souvient Sara. «Tout était presque normal, on va dire, explique Sonia, mis à part le port du masque. J'ai juste demandé à le retirer au moment de pousser car je n'avais plus d'air». Le masque était encore là, même lors du premier regard et du premier contact peau à peau avec le nouveau-né. «Quand on m'a mis mon fils sur moi, j'ai voulu l'embrasser mais je n'ai pas pu avec le masque», regrette Sara.

Bien que leurs accouchements se soient déroulés dans des conditions exceptionnelles, les jeunes mamans ne retiennent que le positif. «C'était un moment très différent de mon premier accouchement et j'étais vraiment contente de rentrer à la maison pour retrouver un peu de normalité», confie Sara. «Malgré le stress de l'épidémie, les soignants sont restés très humains et agréables durant tout notre séjour», détaille pour sa part Sonia.

(Marine Meunier/L'essentiel)