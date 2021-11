«Les nouvelles cibles des voleurs au Luxembourg»

Les racketteurs sont-ils devenus des «fashion addicts»? Depuis le début du mois de novembre, plusieurs affaires de vol de vêtements et de chaussures ont été révélées par la police. Il y a d'abord eu ce jeune qui est rentré chez lui en chaussettes, après s'être fait voler ses baskets à 800 euros, au début du mois. Plus récemment, un homme s'est fait dérober ses Nike dans la capitale.

Parmi la communauté «hypebeast» (NDLR: ces jeunes férus de marques et adeptes des dernières tendances), l'heure est à l'inquiétude, et le risque de se retrouver au milieu d'un guet-apens n'est plus minimisé. Look streetwear avec des Jordan aux pieds, des lycéens du campus Geesseknäppchen ont confié leurs craintes à L'essentiel: «Nous en avons entendu parler comme tout le monde, donc forcément on fait plus attention quand on se promène dans la rue», glisse Bryan, 15 ans. Pas de quoi les empêcher de déambuler avec leurs vêtements fétiches, mais tout de même...

Interrogée sur le sujet, la police confirme que les victimes récentes sont principalement «des adolescents», mais sans pouvoir fournir une analyse spécifique des modèles visés par les malfrats. Pour cela, un petit détour par le site «StockX», bourse mondiale des sneakers, suffit. Les amateurs de streetwear connaissent les modèles les plus branchés, les voleurs aussi. Et de plus en plus...

Les victimes? «Des adolescents»

«Il est vrai que nous entendons davantage d'histoires de ce type au Luxembourg», glisse le responsable d'une célèbre boutique de vêtements de luxe, dans la capitale. À l'origine de ce phénomène, la commercialisation en faible quantité de modèles rares, fruits des collaborations entre les grandes marques de sport (Nike, Adidas, New Balance), les enseignes de luxe (Off-White, Gucci) et les personnalités du show-business (Travis Scott, Kanye West). Vendus au prix «retail» (NDLR: prix au détail), la plupart du temps sur tirage au sort, les sneakers atteignent immédiatement des sommets en matière de valeur marchande.

À titre d’illustration, la «Jordan 1 Retro High Off-White Chicago» commercialisée 170 euros à sa sortie en 2017, se négocie aujourd'hui à plus de 7 500 euros.

«Cette stratégie des marques a connu un essor important au cours des dernières années. Forcément, les adolescents qui les achètent deviennent des cibles pour des voleurs qui ne s'intéressent qu'à la revente», explique le spécialiste. Des cibles plus accessibles pour les malfrats que la vitrine d'une boutique par exemple...

«À l'école aussi, on peut se faire voler»

Pour autant, réduire ce phénomène aux agissements de rôdeurs de rue en quête d'une victime à dépouiller serait erroné. «À l'école aussi, on peut se faire voler dans les casiers. Si vous possédez une paire de Jordan 1 ou une doudoune Moncler, mieux vaut la transporter avec vous durant le cours de sport», confie Max, 14 ans.

Quelles solutions s'offrent donc aux adolescents? Le recours aux assurances en est une. Interrogé par L'essentiel, AXA Luxembourg explique que «les vols avec agression sur des biens tels qu’une veste, paire de sneakers ou même sweat-shirt sont couverts et assurés via la garantie vol d’un contrat habitation». L'assureur évoque l'importance de «sensibiliser à ces risques» et constate aussi «une recrudescence des cas de vol, un phénomène cyclique au Luxembourg».

(Thomas Holzer/L'essentiel)