Importante baisse des prix du diesel et de l'essence

Une bonne nouvelle pour finir la semaine, avec une importante baisse des prix du diesel et du sans plomb 95 à la pompe. Vendredi, le litre de gasoil coûtera 1,312 euro, soit 8,2 centimes de moins que jeudi. Le diesel sera à son plus bas niveau depuis plus de deux mois.

La baisse est encore plus spectaculaire pour le litre de sans plomb 95, qui sera affiché à 1,364 euro vendredi, soit une économie de 10,4 centimes. Il faut revenir au mois d'août pour trouver un niveau aussi bas pour ce carburant.

(L'essentiel)