Vaccinés au lycée pour «aller au resto et à la salle»

Jusqu'au 29 octobre, plus de 1 910 élèves et enseignants recevront leur première dose de vaccin anti-Covid. Une équipe médicale composée de quatre infirmières et un médecin était présente mercredi, au Lycée Mathias Adam de Pétange, pour vacciner 217 jeunes sur les 2 150 que compte l'établissement. «Le 1er novembre, il faudra le CovidCheck pour aller au restaurant, à la salle de sport et les tests seront payants. C'est pour cela que je me fais vacciner, explique Florian, l'un des lycéens. Avant, je faisais des tests PCR ou rapides au restaurant».

Le choix de Bruno a été plus ou moins forcé par son travail. «Je travaille le week-end dans l'horeca, où le CovidCheck est obligatoire. Pour travailler jusqu'à 3h, je dois être vacciné ou testé. Vu que les tests seront payants, je me suis fait vacciner. Il le faut pour pouvoir sortir, avoir une vie sociale», confie le jeune homme. «On a fait en sorte qu'il n'y ait pas de devoirs en classe ce jour-là pour que les élèves qui se font vacciner ne soient pas pénalisés», précise Pascal Marin, le directeur du lycée. S'il n'y a pas de classes entières où tous les élèves se font vacciner, «il y en a où plus de la moitié sont inscrits», ajoute-t-il.

En cas d'infection au Covid dans une classe, les élèves vaccinés «peuvent venir au lycée ou sortir plus vite de quarantaine», rappelle Pascal Marin. La vaccination des lycéens facilite également l'organisation de déplacements scolaires, où le CovidCheck est de plus en plus demandé.

(Marion Mellinger et Evann Gegout/L'essentiel)