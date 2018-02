Le système de navette repensé pour le carnaval

Il va falloir s'y prendre à l'avance pour se rendre à la cavalcade de Diekirch, le dimanche 11 février. Le ministère du Développement durable et des Infrastructures a prévu un changement au niveau des navettes par rapport aux années précédentes, ont indiqué les organisateurs. «Certaines manifestations organisent et financent elles-mêmes leurs navettes, d'autres sont soutenues par l'État. Dans un souci d'équité, ce ne sera plus le cas en 2018», indique une porte-parole du ministère. Celui-ci privilégiera la solution des transports publics plutôt que le financement des solutions privées.

La fréquence des trains et bus ordinaires entre les gares d'Ettelbruck et de Diekirch sera néanmoins revue à la hausse, explique le ministère: «Les transports seront massivement renforcés, de manière à avoir un bus toutes les 10 minutes depuis la gare d'Ettelbruck». À noter aussi que les véhicules privés ne seront pas admis dans la commune de Diekirch entre 12h et 19h.

L'organisation, de son côté, «fera des pieds et des mains pour garantir le transport» des visiteurs, a-t-elle indiqué. Des bus gratuits seront à disposition des personnes intéressées entre la gare de Diekirch et le parking Däichwisen. La commune de Diekirch a précisé que le ticket d'entrée pour la cavalcade donnait accès au transport entre Ettelbruck et Diekirch.



(L'essentiel)