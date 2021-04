Le Premier ministre Xavier Bettel s’est rendu au centre de vaccination d’Esch-Belval, le jeudi 22 avril 2021. Avec une vraie satisfaction. «Les masques cachent beaucoup, mais les yeux trahissent», nous a-t-il confié. «On a vu beaucoup de gens qui étaient contents, qui lancent un sourire et qui n’ont pas l’air fâchés d’être ici. On reçoit beaucoup d’encouragements et ça fait plaisir. On prend des décisions et on sait que les gens sont tributaires de celles-ci. Actuellement, des échos que je reçois ici, les gens ne sont pas insatisfaits des décisions prises par le gouvernement».

Que peut-on dire à celles et ceux qui hésitent encore à se faire vacciner ?

«C’est leur choix et ce n’est pas à moi de leur forcer la main, mais tous les jours, j’ai des gens qui décèdent. Les jours, où on n’a pas de morts, on les compte sur une main. Si on veut y arriver, ce sera avec la vaccination. C’est le choix de tout le monde. Aujourd’hui, je vois dans les hôpitaux, des gens de plus en plus jeunes qui sont hospitalisés. Le déroulement de la maladie est assez grave. Même aux soins intensifs, il y a des gens qui n’ont pas plus de 75 ans. Et il ne faut pas croire que l’on est immunisé, parce qu’on est jeune. La seule façon d’être immunisé, c’est le vaccin, donc chacun fait ce qu’il veut, mais si on veut s’en sortir, je pense que la vaccination est la solution».

Et vous, vous êtes prêts aussi, à vous faire vacciner ?

Moi je suis prêt. Je suis depuis le mercredi 22 avril sur la liste d’attente du vaccin AstraZeneca et puis on va voir quand je serai convoqué, mais ça peut durer encore un petit peu.

Quel est votre impression après avoir visité le centre de vaccination de Esch-Belval?

On voit que les gens ont encore des interrogations et des incertitudes. Une fois que la vaccination est réalisée, les gens sont rassurés et contents. Ils sont motivés pour venir et quand on voit que sur le site Impfen.Lu, plus de 20 000 personnes se sont déjà inscrites, cela a provoqué un bug, le mercredi 21 avril 2021, en soirée, car trop de gens se sont inscrits d’un coup, mais ça prouve que la demande est là. On a eu plus de 200 000 personnes qui se sont connectées. Donc, ça fait beaucoup de gens. C’est un succès, maintenant, il faut juste être prêt la semaine prochaine quand on va mettre l’autre site Internet en ligne pour que ça fonctionne. Cela prouve que les gens veulent se faire vacciner et ça, c’est une grande satisfaction, car on pense, pour le moment, que c’est un des seuls moyens pour se sortir de cette crise.

Peut-on affirmer que nous sommes désormais passés à une vitesse supérieure au niveau de la vaccination ?

La vitesse a pu augmenter, car nous avons reçu plus de vaccins, mais on n’est pas encore à notre capacité maximum. Nos capacités permettent de faire 95 000 injections par semaine, ce qui est grand, mais actuellement, on n’en est pas à ce niveau, car on n’a pas les matières nécessaires. Si on reçoit plus de matériel, on arrivera à ce niveau très élevé. Les équipes et les gens sont motivés. Et donc vous avez un Premier ministre satisfait de voir que pour le moment, ça se passe bien.

(Frédéric Lambert / L'essentiel )