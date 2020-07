Comment les résidents vivent-​​ils le télétravail?

«Un des changements majeurs intervenus sur le marché du travail suite au confinement lié au Covid-19 a été l’explosion du télétravail subi et improvisé, qui a touché 70% des personnes en emploi», écrit le Statec, en préambule des résultats de son étude qui compare la satisfaction des télétravailleurs résidant au Luxembourg avant la crise à celle durant la crise sanitaire.

Si ce mode de travail n'est pas franchement nouveau (le nombre de télétravailleurs a triplé en dix ans, passant de 7% en 2010 à 20% en 2019), la crise sanitaire et le confinement qui s'en est suivi ont fait exploser le nombre de travailleurs à domicile dans le pays. Avec une perception plus nuancée qu'il n'y paraît pour les principaux intéressés. «L’idée de «bureau à domicile» rime souvent avec des avantages (réduction du temps de trajet maison/bureau, meilleure concentration, plus grande liberté dans l’organisation, meilleure conciliation de la vie professionnelle et vie privée, etc)», note le Statec.

Essentiellement des cadres

Autant d'avantages censés diminuer le stress et augmenter la satisfaction au travail. Pourtant, le télétravail peut aussi provoquer l'effet contraire. «La communication et la collaboration s’avèrent plus compliquées à distance, l'accent mis sur le contrôle de la production augmente ainsi que le risque de voir le télétravail se réaliser sous forme d’heures supplémentaires, les limites entre vie professionnelle et vie privée peuvent s’effacer...», souligne l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Parmi les principaux enseignements de l'étude, on note que le télétravail concerne essentiellement des cadres (il est accessible pour 82% des personnes ayant un niveau d'éducation élevé). Sans surprise, il est plus fréquent chez les professionnels qualifiés («cols blancs»), pour lesquels une présence virtuelle au travail peut s’avérer suffisante.

Le télétravail n'a pas d'effet positif sur la satisfaction

Avant le Covid, travailler chez soi était plus courant dans le secteur de l’information/communication, des activités spécialisées, scientifiques et techniques et des activités extraterritoriales (organisations et organismes extraterritoriaux). Le secteur public se situait largement en dessous de la moyenne en 2019. La crise sanitaire a changé la donne, puisque le pourcentage de télétravail a culminé à 75% dans l’administration publique et 96% dans l’enseignement.

Les télétravailleurs ne sont pas uniquement des personnes avec des responsabilités managériales, révèle encore l'étude. 27% des managers font du télétravail, contre 17% des personnes sans responsabilités managériales, mais ce sont bien les indépendants qui travaillent le plus souvent hors de leurs locaux professionnels (39%).

Plus surprenant, l'étude n'identifie pas d’effet positif du télétravail sur la satisfaction. Les personnes qui passent plus de deux jours par semaine en télétravail sont en effet moins satisfaites (76%) que les personnes qui travaillent exclusivement chez leurs employeurs (82%). Là encore, la crise du Covid-19 a bouleversé la donne, note le Statec. Le télétravail durant la crise sanitaire est globalement évalué comme une expérience positive pour 55% ou neutre pour 30% des télétravailleurs. Seul 1 télétravailleur sur 7 estime cette expérience «négative».

(pp/L'essentiel)