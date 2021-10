Un «Ranger» qui sauve la nature et parfois des vies

Appelez-le «Ranger du lac de la Haute-Sûre»! «Ça fascine», sourit Tom Schmit, qui pourtant évite d'utiliser ce terme devant les gens: «Sinon ils posent plus de questions, ça allonge la conversation et je suis moins efficace». Le jeune homme de 29 ans est déterminé et veut «optimiser» ses journées depuis le 1er juin 2021, jour de sa prise de poste. Il est devenu en quelque sorte le gardien du Parc naturel de la Haute-Sûre, une zone de 230 km² dans le nord du pays, employé par plusieurs communes qui ont imaginé ce poste qui n'existait pas.

Tom Schmit n'est pas policier. D'ailleurs il ne peut pas verbaliser. Mais il a un rôle d'accompagnateur auprès des promeneurs et il est un point d'ancrage pour sécuriser et développer la zone. «Je sensibilise les visiteurs à la sécurité, la nature, les déchets, je guide et rappelle les règles», explique-t-il à L'essentiel. Un job «de terrain» qui lui a permis d'échanger avec «16 000 personnes sur les plages du parc» cet été. Auxquelles il faut ajouter «des centaines» de promeneurs croisés sur les chemins. Et sa mission de responsabilisation est plutôt très bien passée auprès de la population.

Un homme en difficulté respiratoire sur un chemin

«Sur les plages, il y a eu moins de dix situations vraiment difficiles alors que j'ai eu à rappeler à l'ordre 440 personnes, notamment pour un mauvais usage des barbecues», glisse le jeune homme sous forme de bilan de cette première saison-test. «Trois ou quatre fois», il a passé le relais à la police, un total marginal au regard des 60 000 personnes recensées sur les plages du lac de la Haute-Sûre cet été. Tom Schmit, qui commence sa journée par «un peu d'administratif» dans son bureau d'Esch-sur-Sûre, part au bord du lac et en forêt «avant midi» et jusqu'en fin de journée. Cet été, il a parcouru en moyenne 21 km par jour à pied.

Parmi ses premiers souvenirs, le sauvetage d'un homme en difficulté respiratoire sur un chemin. Tom est intervenu et a permis l'intervention rapide d'ambulances et d'un hélicoptère des secours. Une autre fois, le jeune Ranger s'est interposé entre un homme et une femme qui en venaient aux mains. Pas un jour ne ressemble à l'autre et des liens se tissent. «C'est absolument ce que je voulais faire dans la vie», confie ce passionné des grands espaces et d'alpinisme, parti se former un an au Canada.

Alors que l'hiver se profile et que d'autres tâches seront à effectuer, Tom Schmit s'est aussi rapproché d'autres Rangers en place dans les zones naturelles d'Allemagne ou encore d'Autriche. «Je veux voir comment ils travaillent pour améliorer encore ma mission», explique-t-il. Lui qui est né au bord du lac de la Haute-Sûre et qui semble avoir trouvé un bel équilibre.

(L'essentiel/Nicolas Chauty)