«On anticipe les achats des semaines à venir»

Le couperet est tombé lundi en fin d'après-midi. De nombreux magasins vont devoir tirer le rideau jusqu'au 10 janvier 2021 au Luxembourg. «Cette fermeture des commerces non essentiels à partir du 26 décembre, c'est bien triste», regrette Sonia, originaire de Tétange dans la commune de Kayl, «mais si les gens avaient respecté les mesures sanitaires, lors des semaines précédentes, je crois qu'on n'en serait pas là. On les a tous vus se ruer dans les centre commerciaux, pas de masque...». Et son compagnon Leo de poursuivre: «On aurait dû fermer les frontières, comme ça, on aurait maîtrisé le virus au Luxembourg durant les mois de novembre et de décembre pour passer de bonnes fêtes en famille», dit-il. «Ils ont fait le blocus, en France, en Allemagne et en Belgique et tout le monde est venu faire la fiesta, ici, dans les bars, les restaurants et les magasins. Du coup, maintenant, nous au Luxembourg, on paie les pots cassés».

À la sortie des grandes enseignes, les réactions sont partagées. «Honnêtement, on a du mal avec les restrictions, même pour du matériel hi-fi, car cela fait partie de notre consommation», avoue Rachid, travailleur frontalier originaire de Longwy en France. «En 2020, c'est très difficile d'arrêter les gens et de les stopper de vivre. Il faut rester prudent et garder ses distances. Je pense que l'on peut vivre comme ça avec le virus. Si tout le monde respecte les gestes barrières, je ne vois pas pourquoi on devrait arrêter de vivre. Du coup, si je revenais ici, le 26, ce serait fermé et on est déçu de cette situation. On n'a pas le choix, il faut respecter les mesures du gouvernement. Donc je vais anticiper mes achats des semaines à venir. On essaie de faire tourner les commerces et d'éviter de commander sur Internet. Il faut que tout le monde puisse avoir un peu d'argent».

« On va repartir comme au mois de mars...»

Deux amies nous ont également confié comprendre les mesures de fermeture annoncées par le gouvernement. «C'est très bien et cela se justifie, car cela va permettre aux cas de Covid-19 de diminuer au Luxembourg», nous a tout d'abord indiqué Laura originaire de Sanem. «Du coup, dans deux semaines, ce ne sera plus possible de faire certaines courses, alors j'ai anticipé les cadeaux pour les prochaines fêtes comme les anniversaires qui arriveront à la fin du mois ou en janvier 2021», ajoute Tea originaire de Esch-sur-Alzette. «Au Luxembourg, on est peut-être resté ouvert trop longtemps par rapport à nos pays voisins. Le Black Friday, par exemple, il y avait trop de monde et c'était exagéré».

Mardi en début d'après-midi au Belval Plazza de Esch-Belval, Sonia peaufinait ses cadeaux de Noël quand nous l'avons interrogée, mais d'ici le 26 décembre, elle pense «faire la même bêtise que tout le monde». «En tant que maîtresse de maison, je vais me rendre dans les supermarchés pour faire le plein de nourriture jusqu'au 10 janvier 2021. Même si ce sont des biens essentiels, car on ne sait jamais. C'est un réflexe tout bête, mais on va naturellement repartir comme au mois de mars lors du premier confinement. J'ai du monde à nourrir et on fait quoi si ça se prolonge?».

(fl/L'essentiel)