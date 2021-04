Une rivière polluée après un accident de camion

L'Administration de la gestion de l'eau, le Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) et la police grand-ducale sont mobilisés depuis ce mardi matin, dans le Mullerthal, le long du CR121. Ils sont sur place pour lutter contre une pollution qui souille la rivière Ernz noire.

Le cours d'eau a été souillé après un accident de camion, dont les circonstances et le bilan humain sont pour le moment inconnus. Ce qu'on sait, c'est qu'une centaine de litres d'hydrocarbures et environ 15 000 litres de purin sont tombés à l'eau. Les pompiers ont mis en place plusieurs barrages pour retenir les polluants, et éviter la propagation à des cours d'eau en aval, notamment la Sûre.

L'Administration de l'eau, le CGDIS et le syndicat intercommunal local organisent la mise en place du matériel nécessaire pour limiter l'impact de la pollution sur la vie aquatique. En outre, des prélèvements ont été effectués à plusieurs endroits pour analyser l'eau.

(L'essentiel)