Les agents privés, «un gaspillage d'argent public»

«Nous pensons que cette convention est contraire à l'ordre public». Les partis de l'opposition communale se sont unis pour écrire à la ministre de l'Intérieur, Taina Bofferding, chargée notamment des communes, afin de lui demander de suspendre l'engagement, par les autorités de Luxembourg-Ville, d'agents de sécurité privés pour appuyer le travail de la police dans le quartier de la Gare. Le LSAP, Déi Gréng et déi Lénk dénoncent le «gaspillage de fonds publics pour financer une activité qui, sans résoudre le problème fondamental, fait plutôt figure d'action de relations publiques vis-à-vis d'un électorat exaspéré à juste titre face au trafic de drogues».

La lettre ouverte rappelle que, contrairement aux agents de sécurité privés, «les agents de police ont prêté serment sur la Constitution, ils ont été spécialement formés pour leurs missions et sont placés sous contrôle de l'Inspection générale de la police». De fait, «nous pensons que cette convention est contraire à l'ordre publique». «Même si la tâche des agents privés se limitait à se promener à travers les rues», à faire de la «prévention» et pourrait «renforcer le sentiment de sécurité», «il est à craindre que la présence de deux forces de sécurité, l'une publique, l'autre privée, ne conduise à un mélange de coopération et de concurrence». Ce qui pourrait miner la confiance des citoyens vis-à-vis de la police, indiquent les signataires.

«Anticonstitutionnelle et illégale»

Ils estiment «anticonstitutionnelle et illégale l'attribution par la Ville de Luxembourg à une société privée de gardiennage de missions générales de surveillance de la voie publique, missions de police administrative par excellence qui ne sauraient relever que de la force publique». Les partis d'opposition demandent donc à la ministre d'intervenir auprès des autorités communales pour qu'ils mettent fin «sans délai» à cette convention. Et, en cas de refus, ils appellent Taina Bofferding, «à suspendre l'exécution de cette convention».

Déjà accusée de mener une action illégale par le ministre de la Force publique, la Ville de Luxembourg s'était défendue en arguant que la société de surveillance, engagée pour décembre et janvier, agissait «en toute légalité (...) pour lutter contre le sentiment d'insécurité par une présence préventive», sans «exercer les prérogatives de puissance publique appartenant à la police grand-ducale». Concrètement, les agents de sécurité «n'opéreront ni des contrôles d'identité, ni des actes de coercition ou de violence».

(jw/L'essentiel)