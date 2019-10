Miguel et Sofia, frère et sœur à la voix d’or

Ils étaient 70 au début de l’été, puis une quarantaine à participer aux sélections ces dernières semaines. Ce samedi, seuls 11 finalistes avaient obtenu le droit de se présenter devant le jury pour prétendre au titre de la première édition des Talents d’or Auchan.

Des finalistes venus de France, de Belgique et du Luxembourg, invités à investir l’Arena au milieu du nouveau lifestore d’Auchan à la Cloche d’or. De quoi animer le site et le public de curieux s’est densifié au fur et à mesure des prestations. Durant plus de trois heures de show!

Un futur concert en famille

Chanteurs, gymnastes, magiciens, danseurs se sont succédé au milieu de la scène pour donner un aperçu de leurs talents. Chacun avait huit minutes pour convaincre et la barre est vite montée très haut. C’est finalement la performance de Miguel Costa, 11 ans, qui a fait la différence au moment de délibérer.

Le jeune garçon venu de Rodange, dont la voix puissante tranchait avec une timidité touchante, a scotché le jury et le public avec «Always Remember Us This Way» de Lady Gaga.

Ironie du sort, il devance au classement sa grande sœur Sofia, 19 ans, a la voix juste et saisissante elle aussi. Ils ont respectivement remporté 500 et 200€ en bons d’achats, mais aussi la possibilité de se produire tous les deux en concert prochainement à l’Arena d’Auchan Cloche d’or.

Célia, gymnaste de 15 ans, complète le podium après une prestation sportive et acrobatique. «Je suis très satisfait de ce concours, glissait à chaud Mourad El Alaoui, a l’initiative de l’événement. L’objectif du lifestore et de cette Arena est vraiment de permettre aux gens de passer un bon moment, et d’être un incubateur de talents». Les Talents d’or Auchan reviendront pour une nouvelle édition dès janvier prochain.

