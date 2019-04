L'escrime française mise sur deux Luxembourgeois

Deux Luxembourgeois ont été choisis pour l’élaboration, la photographie et le graphisme de la campagne officielle de la Fédération française d’escrime! Cette consécration est avant tout l’histoire d’une rencontre née il y a deux ans à Luxembourg, dans le cadre d’un événement organisé autour de la mode. Michel Fouarge, 46 ans, est photographe de mode. Mais avant d’être derrière l’objectif, ce solide gaillard de 1,85 mètre au regard de braise était sous le feu des projecteurs.

Pendant 20 ans, ce top-model fut l’égérie d’Armani, ou de Gianfranco Ferré. Il a côtoyé Kate Moss, Karen Mulder et bien d’autres encore, jusqu’à ce qu’un grave accident de la circulation lui brise les ailes. Steve Rayyan Mack, 42 ans est photographe architectural, avec comme outil de travail, un téléphone portable. Technicien du bâtiment, il a construit des villas près des terrains de golf au Maroc. Au gré de ses pérégrinations, il s’est trouvé au bon endroit et au bon moment. Figurant dans un film avec Nicole Kidman, Steve s’est ouvert quelques portes dans le milieu cinématographique qui lui ont permis de rencontrer Clint Eastwood ou encore Bradley Cooper.

«Porter haut les couleurs du Luxembourg»

L’association de ces deux hommes ne pouvait faire que des étincelles. «Anthony Schaller, responsable général de la Fédération française d’escrime m’a sollicité après avoir vu mes 18 000 photos sur Instagram. Dans la perspective des JO de Tokyo (2020) et de Paris (2024), il voulait donner un vent nouveau à la discipline, en mettant en scène les athlètes. «Je l’ai aiguillé alors vers Michel», raconte Steve. Les 14, 15 et 16 février derniers, les deux hommes se sont rendus à Paris à la rencontre des athlètes Yannick Borel et Ysaora Thibus.

Avec Steve à la baguette pour les décors et Michel pour la dimension artistique des modèles, le résultat fut à la hauteur des attentes. «Ils ont adoré les premiers shootings et on a carte blanche pour les photos qui suivront», s’enthousiasment Steve et Michel, qui songent déjà à des mises en scène plus audacieuses empruntes de l’univers du fantastique, de l’Histoire… «En tout cas, nous sommes très fiers de porter haut les couleurs du Luxembourg». Les deux compères ne vont pas s’arrêter en si bon chemin. Ils ont d’ores et déjà été contactés par des grandes marques pour un shooting photo sur la 5th Avenue à New York, cet été.

(Gaël Padiou/L'essentiel)