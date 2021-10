Ivre, il percute et arrache un arbre au Kirchberg

À 21h10 jeudi soir, un jeune homme a été renversé sur un passage piéton avenue Charlotte à Differdange. Il a été pris en charge par les secours et transporté à l'hôpital pour des examens complémentaires. Le test d'alcoolémie du conducteur s'est révélé positif mais son permis ne lui a pas été retiré.

Un peu plus tard, vers minuit, rue de Syren à Contern, un automobiliste a été signalé à la police parce qu'il zigzaguait sur la route. Il a été interpellé à Frisange. Sous l'emprise de l'alcool, son permis lui a été retiré. Même chose pour un conducteur flashé par la police à 84 km/h dans la capitale. Lors du contrôle, il a été prouvé qu'il avait trop bu.

Tout comme un automobiliste qui conduisait bizarrement avenue de la Gare à Esch-sur-Alzette à 1h45. En plus, il n'a pas pu présenter l'assurance de son véhicule qui a, du même coup, été immobilisé.

Quinze minutes plus tard, vers 2h, un automobiliste qui semblait errer avenue J.-F. Kennedy au Kirchberg, a percuté un panneau de signalisation puis un arbre qu'il a arraché et traîné avant d'arrêter sa course dans un deuxième arbre. Il avait énormément bu, son permis lui a été retiré.

(Police grand-ducale)

Peu après 3h, toujours à Luxembourg-Ville, les policiers n'ont pas eu à aller bien loin pour également arrêter un automobiliste ivre et lui retirer son permis: ce dernier a en effet grillé la priorité aux fonctionnaires à l'intersection de la rue 1900 et de la rue de Strasbourg.

(mc/L'essentiel)