Le niveau de la Moselle continue à monter

Le niveau de la Moselle a été mesuré à 481 cm à 17h à Stadtbredimus, contre 475 cm à 15h ce mercredi et 347 cm à la même heure mardi (+128 cm en 24 heures) et cela devrait continuer à monter, a annoncé l’Administration de la gestion de l’eau.

La rivière monte désormais de 7 cm/h à Stadtbredimus et à Grevenmacher. Le niveau devrait atteindre 500 cm dans la soirée et la cote de vigilance de 530 cm sera «probablement dépassée» jeudi matin. À Remich, la côte de vigilance est à 452 cm. La rivière a été mesurée à 421 cm à 17h et elle continue à monter de 3 cm/h.

En outre, l'ACL a indiqué que le CR152B entre Schengen et Contz-les-Bains, en France, est fermé dans les deux sens en raison d'une inondation.

