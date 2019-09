Près de 150 000 élèves vont faire leur rentrée

La rentrée approche à grands pas et de plus en plus d'élèves sont concernés. Ainsi, la semaine prochaine, ils seront 149 317 à retrouver le chemin de l'école ou du lycée, selon des chiffres publiés ce jeudi matin par le ministère de l'Éducation nationale, soit 1,76% de plus qu'à la dernière rentrée. Sur 5 ans, l'augmentation est même de presque 11%.

Ils ont fini le fondamental



Pour cette rentrée, plus de 5 000 élèves vont découvrir le lycée. Dans le détail, sur les 5 195 enfants qui en ont terminé avec le fondamental, 2 064 (41,8%) ont été orientés vers l'enseignement secondaire classique et 2 497 (50,6%) vers le secondaire général (l'ancien technique). 7,4% vont en cours préparatoire du secondaire général et les 0,2% restant resteront un peu plus longtemps que prévu au fondamental.

Dans le détail, 57 217 enfants vont faire leur rentrée dans l'enseignement fondamental (+8,63% sur un an), dont 49 619 dans les écoles publiques luxembourgeoises appliquant le programme scolaire du Grand-Duché, 1 183 dans une école publique suivant un programme international et 6 415 dans le privé.

Des adultes aussi

Les lycées verront, eux, 48 091 élèves arriver à l'occasion de cette rentrée (+1,96%), dont 38 289 dans le public et 9 802 dans le privé. Et le plus gros lycée du Luxembourg sera cette année le Lycée technique Mathias-Adam de Pétange, au sein duquel sont inscrits 1 890 élèves. Il devance de peu le Lycée technique du Centre qui accueillera 1 879 élèves et le Lycée technique de Bonnevoie et ses 1 820 inscrits. Sur le total, 27 442 élèves iront dans l'enseignement secondaire général (l'ancien nom du technique) et 12 508 élèves dans le secondaire classique.

Du côté des écoles privées, les Écoles européennes sont loin devant, avec près de 6 000 inscrits, du primaire au bac. Le Lycée Vauban compte, lui, 2 518 élèves, école et lycée confondus. À tous ces enfants et adolescents, il faut ajouter quelques adultes puisque c'est aussi la rentrée pour la Formation des adultes, 28 000 élèves, et à l'Institut national des langues, où 16 000 personnes sont inscrites.

Les élèves scolarisés au Luxembourg seront encadrés par un total de 10 809 enseignants dans le secteur public. Sur les 6 335 œuvrant dans le fondamental, 83,9% sont des fonctionnaires, les autres se répartissant entre les chargés de cours de la réserve de suppléants et les chargés remplaçants. Dans le secondaire, 82% des enseignants sont des fonctionnaires. À noter aussi, les femmes sont largement majoritaires dans le fondamental, puisqu'elles représentent 79,9% des enseignants. L'écart se resserre dans le secondaire, où les professeurs sont à 53,7% des femmes.

(jw/L'essentiel)