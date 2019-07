Ivre, il traverse la clôture en voulant se garer

Comme quasiment tous les week-ends, la police grand-ducale a eu affaire à plusieurs personnes en état d'ébriété au volant de leur voiture, dans la nuit de samedi à dimanche. Dès 19h30, samedi, une voiture sur le boulevard Royal, dans la capitale, a été signalée aux autorités. La conductrice une fois localisée a été soumise à un test d'alcoolémie. Résultat: elle avait dans le sang deux fois plus d'alcool que ne l'autorise la loi. Son permis lui a naturellement été confisqué.

À Lorentzweiler, c'est un cycliste qui a perdu son permis de conduire une voiture. Il pédalait, vers 1h du matin, sous une forte influence de l'alcool, route de Luxembourg. Une patrouille l'a repéré car il ne roulait pas très droit, et toutes lumières éteintes.

Plus tard, vers 4h du matin, un accident a été rapporté à la police. Il s'est produit rue de Donven à Machtum. Arrivés sur place, les agents ont constaté qu'une voiture avait traversé une voiture. Son conducteur avait aussi trop tâté de la bouteille pour conduire. Il a déclaré à la police qu'il voulait simplement garer sa voiture. C'est raté. Il a perdu le contrôle, est passé par-dessus la clôture et a fini sa course dans un champs. Le véhicule a été remorqué, le permis a été confisqué.

(L'essentiel)