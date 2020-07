Après chaque cas, 15 personnes sont «tracées»

Face à des cas d'infection au coronavirus qui se multiplient, le reconfinement ciblé comme on a pu le voir en Espagne, au Portugal ou en Allemagne peut être une option. Au Luxembourg, où l'épidémie rebondit, la mesure n'est «actuellement pas envisagée».

«Il est difficile de déterminer le seuil d'infection "critique", mais actuellement, le traçage des contacts à haut risque avec mise en quarantaine nous permet d'éviter une flambée qui pourrait rendre la propagation incontrôlable», indique le ministère de la Santé. Ce traçage, ou tracing, des personnes infectées est pris en charge par une cellule dédiée. Il commence par le contact du cas testé positif au Covid-19 et la détermination de la période de haut risque de transmission du virus.

Déclarée aux autorités sanitaires

L'identification des personnes l'ayant côtoyé de près durant cette période est effectuée. Il s'agit de celles vivant sous le même toit et d'individus ayant été en contact pendant plus de quinze minutes et avec lesquels une distance de moins de deux mètres n'a pas été maintenue. Identifiées, ces personnes tracées sont appelées par une seconde équipe qui informe et donne les consignes de mise en quarantaine.

Un test de dépistage est à réaliser le cinquième jour après la date de dernier contact avec la personne infectée, détaille le ministère, avant de préciser: «À l'heure actuelle, une personne testée positive au Covid-19 a eu contact avec quinze personnes en moyenne». Toute personne positive, qu'elle soit résidente ou frontalière, est déclarée aux autorités sanitaires.

«Le suivi et le contact tracing est réalisé indépendamment du lieu de résidence. Ces cas positifs et leurs contacts résidents à l'étranger sont aussi déclarés dans un second temps aux autorités sanitaires de leur pays de résidence respectif».

(Mathieu Vacon/L'essentiel)