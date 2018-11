«Fascinant de capturer tous ces avions au Findel»

La tête dans les étoiles, les yeux rivés sur ces géants du ciel, Serge Braun se souvient comme si c'était hier de sa première visite au Findel, en 1975. 43 ans plus tard, la passion est toujours là pour l'employé des CFL «encore fasciné» par ces milliers d'avions passés par l'aéroport de Luxembourg.

Diaporama Ces géants du ciel passés par le Findel Luxembourg Findel 1948-2018 - Compagnies aériennes de fret et leurs avions

De Serge Braun. 460 pages. Prix: 48 euros

Paru l'année dernière, son premier ouvrage consacré aux avions de passagers a séduit son public (plus de 2 500 ventes!). C'est donc tout naturellement que le Luxembourgeois de 52 ans poursuit la trilogie avec un second volet consacré aux cargos. «C'est le plus intéressant! Les avions de fret viennent de partout au Findel, et la plupart des personnes l'ignorent...».

«Le plus grand avion du monde»

Un coup d'œil aux 460 pages et 700 photos qui composent «Luxembourg-Findel 1948-2018 - Compagnies aériennes de fret et leurs avions» suffira à convaincre les plus dubitatifs. Ils y découvriront notamment «le plus grand avion cargo du monde» passé par le Findel en 2003. «Un modèle à six réacteurs qui ralliait Luxembourg à Cleveland», précise Serge.

Et que dire du «Super Guppy», cet appareil au design improbable utilisé pour transporter les pièces d'Airbus entre Hambourg et Toulouse, au milieu des années 90. S'il évoque «un intérêt historique pour les formes et les couleurs», Serge Braun n'en demeure pas moins une mine d'anecdotes.

Girafes et voitures de luxe

Le premier chapitre consacré à l'histoire de Cargolux en est l'illustration. Des débuts prometteurs aux années fastes en passant par la crise des années 80 quant la compagnie n'avait plus qu'un seul avion, l'amateur d'aviation raconte tout. En allemand, en français et en anglais.

«Peu de gens savent que Cargolux a eu des avions de passagers à la fin des années 70. Il est également intéressant de constater le large éventail de marchandises transportées. Cela va des œufs aux voitures de luxe en passant par les girafes, les cochons et les hélicoptères!».

Pour le dernier volet de la trilogie qui sera notamment consacré à l'aviation privée et militaire, ainsi qu'à l'aéroport, Serge Braun compte sur l'apport de ses lecteurs. «J'attends qu'ils me racontent leur histoire avec le Findel». En attendant ce troisième ouvrage à paraître fin 2020, ce deuxième livre est disponible dans les librairies du pays ainsi qu'en grande surface.

(Thomas Holzer/L'essentiel)