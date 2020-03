Assoupi au volant en plein milieu de la route

Dimanche vers 23h, un véhicule était signalé à l'arrêt au milieu de la route, rue Pierre Grégoire à Pétange. Une patrouille de police est intervenue pour constater la situation et a découvert le chauffeur au volant... mais complètement endormi!

L'individu était ivre mais surtout, il n'avait rien à faire à la place du conducteur puisque son permis de conduire lui avait été retiré et qu'il était sous le coup d'une peine de six mois de prison non purgée. Le véhicule a été confisqué et l'homme a été conduit directement au centre pénitentiaire de Schrassig.

(nc/L'essentiel)