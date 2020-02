«10% des salariés sont victimes de harcèlement»

En Europe, le Luxembourg affiche le deuxième taux le plus fort de harcèlement au travail. C'est ce qui ressort de la dernière enquête «Quality of Work Index» sur la santé et le bien-être au travail, dirigée par le psychologue du travail, Georges Steffgen, de l'Université du Luxembourg. Son constat est alarmant: «Nous pouvons affirmer qu'au moins 10% des salariés au Luxembourg sont victimes de harcèlement», a t-il révélé à l'hebdomadaire d'Lëtzebuerger Land.

Trois cas de suspicion de harcèlement font actuellement l'actualité au Luxembourg. Le site Buzzfeed News a récemment publié un article sur des cas de harcèlement moral à l'Institut Max Planck, au Kirchberg. À la Cour grand-ducale, un climat de peur est évoqué après la démission d'une cinquantaine d'employés en l'espace de quelques années, comme le révèle le rapport Waringo. Le troisième cas est celui de l'association CIGR Syrdall où des actes de harcèlement sexuel auraient eu lieu.

À quand une loi sur le harcèlement?

Le harcèlement au travail est manifestement un problème au Luxembourg. Or, le pays est très peu armé pour faire face à ce fléau, comme le montre un sondage européen réalisé auprès de diverses entreprises. Alors que dans d'autres pays, les salariés sont encouragés à consulter en cas de problèmes psychosociaux sur leur lieu de travail, rares sont les entreprises au Grand-Duché qui disposent ne serait-ce que d'un plan d'action dans ce cas. Pire, le Luxembourg est un des rares pays qui ne dispose d'aucune loi en la matière. Les initiatives lancées dans ce domaine, notamment par Lucien Lux (LSAP) en 2002 et plus tard par François Biltgen (CSV), n'ont pas été transposées.

Mais la situation pourrait évoluer. En effet, un projet de loi sur le harcèlement figure à l'ordre du jour dans l'actuel programme de coalition. La semaine dernière, le ministre du Travail, Dan Kersch (LSAP), a annoncé dans le cadre d'une session parlementaire, qu'il présenterait un texte de loi d'ici la fin de l'année. En attendant, l'ASBL Mobbing a été chargée de l'élaboration du document.

(mb/L'essentiel)