Un chercheur du pays a reçu un prix prestigieux

Belle récompense pour le professeur luxembourgeois Michel Goedert. Ce dernier figure parmi les quatre lauréats du prix «The Brain Prize», titre le plus prestigieux en lien avec les recherches sur le cerveau, décerné par la Grete Lundbeck European Brain Foundation. Le chercheur a été récompensé pour son travail sur la maladie d'Alzheimer.

Dans un communiqué, le ministère luxembourgeois de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a félicité le professeur pour ce prix. Notamment Membre de l'European Molecular Biology Organization, il est depuis 2014 professeur honoraire de neurologie moléculaire expérimentale à l'Université de Cambridge. S'il vit en Angleterre, il n'a toutefois pas rompu le lien avec le Luxembourg. Il est membre du Conseil de gouvernance de l'Université du Luxembourg depuis sa création en 2003.

The Brain Prize 2018 is awarded to Baart De Strooper, Michel Goedert, Christian Haass and John Hardy! The efforts of these four leading scientists to understand Alzheimer's have provided the foundation for treatment of one of the most devastating diseases https://t.co/61mx8tZ8rl pic.twitter.com/joYDEz8Kt4