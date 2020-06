Cinq accidents, un motard «entre la vie et la mort»

Une série de collisions a fait plusieurs blessés sur les routes du pays, entre samedi soir et dans la nuit de samedi à dimanche. Selon le bulletin du 112, six personnes ont été blessées exactement. Les deux premières après un accident rue Michel Thilges à Wiltz, il était alors 19h20 samedi.

Moins d'un quart d'heure plus tard, deux voitures sont entrées en collision sur l'A4 vers la capitale, faisant un blessé. À 19h53, c'est un motard qui a été gravement blessé sur le CR141 à Mompach, après avoir percuté une voiture. Puis un piéton a été renversé par une voiture vers 22h10 rue Prince Henri à Oberkorn.

Enfin, il était 1h25, dimanche, quand une voiture s'est «renversée» sur la N12 à Dondelange, faisant, là-aussi, un blessé. Les informations du 112 ne précisent pas si des blessés graves figurent parmi ces victimes, mais la police a, de son côté, indiqué que le motard percuté entre Dickweiler et Mompach était «entre la vie et la mort». Les services de secours, de Wiltz à Echternach, en passant par Differdange et la capitale, ont été particulièrement mobilisés.

(nc/L'essentiel)