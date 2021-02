62 chauffeurs ont conduit trop longtemps

Dans le cadre de la semaine européenne Roadpol «Truck & Bus», la police grand-ducale a contrôlé de nombreux camions la semaine dernière. Elle a veillé en particulier au respect des temps de conduite des chauffeurs, à l'arrimage des charges et à l'état technique des véhicules.

Au total, 68 camions ont été inspectés lors de sept opérations réalisées ces derniers jours sur l'A6 et l'A7 ainsi que sur les N5, N6, N7 et N11. Les policiers ont constaté 62 violations du temps de conduite et de repos, deux arrimages de chargement défectueux et huit autres violations, notamment dans le domaine technique. Plusieurs avertissements taxés ont été émis.

(pp/L'essentiel)