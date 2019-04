Que faire ce week-​​end au Luxembourg?

Événement familial Les agriculteurs et tous leurs animaux débarquent en ville

Ce week-end, les agriculteurs amèneront veaux, vaches, cochons et autres poules, place de la Constitution, à Luxembourg, pour leur événement familial, Ferme en ville. Il y aura bien entendu des démos de cuisine et des produits locaux à déguster. Mais l’organisation espère aussi susciter des vocations.

Festival Les food trucks réunis pour vous faire saliver

Les gourmands auront à nouveau l’embarras du choix ce week-end aux Rotondes, à Bonnevoie. Le festival de cuisine de rue Eat it affolera leurs papilles lors d’une 8e édition. Au-delà des frites et des hamburgers, les food trucks triés sur le volet, qui seront garés sur le parvis, offriront une vaste déclinaison de plats salés, sucrés, aux saveurs exotiques… Les végétariens et véganes auront aussi leur offre. Les plats seront servis dans des emballages biodégradables.

Salon Les Fair Fashion Days débarquent aux Rotondes

Les Fair Fashion Days s'installent ce week-end aux Rotondes, à Luxembourg. Cet événement, organisé par Fairtrade Lëtzebuerg et Caritas, s'inscrit dans la campagne «Rethink your clothes» qui a pour but de montrer qu'une consommation de textile éthique est possible. Des exposants de mode labellisée et des créateurs d'upcycling seront présents. Il y aura aussi des défilés de mode.

Carnaval Une cavalcade tardive à Schifflange

La saison des cavalcades aura déjà dû se clôturer. Mais à Schifflange, la cavalcade, victime du mauvais temps le 10 mars dernier, a été reportée à ce dimanche. Les festivaliers sont invités à rejoindre le cortège composé de 57 groupes et chars, dès 15h.

Festival De l’art au chocolat à Huldange

Samedi et dimanche, découvrez le Chocopalace, le plus grand festival de sculptures en chocolat au monde, au Knauf Shopping Center, à Schmiede. Des sculptures de toutes tailles y sont à admirer.

Exposition Les beaux-arts à l'honneur à Junglinster

Samedi, dès 11 h, les amateurs de beaux-arts sont invités à découvrir l’exposition «Art’Lënster», répartie sur quatre endroits à Junglinster. Cette année, la plus grande expo de beaux-arts dans la Grande Région accueille 140 exposants.

Showcase Un quatuor afrotrap au Lenox Club

4Keus se produit en showcase ce vendredi soir (23h) au Lenox Club à Luxembourg. Signé sur le label Wati B, le groupe afrotrap du 93 s’est fait connaître avec les titres «O’Kartier C’est La Hess» ou «Mignon Garçon».

«O'Kartier C'est La Hess», de 4Keus

(L'essentiel)