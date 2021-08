Vers une fin de mois d'août à moins de 20°C

«Il fait encore pas trop mauvais, pour un mois de novembre...». Cette petite boutade en famille ou entre amis est sans doute le tube de cet été 2021 au Luxembourg et à ses frontières. Et pour cause, si le soleil fait quelques rares apparitions, le mercure lui ne décolle décidément pas depuis un long moment déjà. Et les prévisions de la dernière semaine pleine du mois d'août n'apportent pas plus de chaleur.

Il faudra vous contenter d'un maximum de 22°C lundi, mardi et mercredi. C'est vraiment tout ce que MeteoLux peut faire de mieux. Disons même «entre 20 et 22» pour être précis, au meilleur de la journée. Car le matin, ce sera à peine plus que 10 ou 13 degrés...

Et là on vous a donné la bonne nouvelle. La moins bonne, c'est qu'après mercredi ça devrait être encore plus frais. De 16 à 18°C jeudi, 17 à 19°C au mieux vendredi, avec la présence de nuages selon les prévisions disponibles dimanche. «Au moins, on respire», dira l'autre. Pour l'été, on attendra peut-être septembre, ou 2022.

(nc/L'essentiel)