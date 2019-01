Les conducteurs ivres étaient encore de sortie

Les week-ends se suivent et se ressemblent, pour la police grand-ducale, quand il s'agit de sanctionner les conducteurs ivres. Cinq d'entre eux ont perdu leur permis de conduire dans la nuit de vendredi à samedi le long des routes du Luxembourg. Parmi eux, un a eu un accident vers minuit et demi, à Berchem, rue de Livange.

Il voulait tourner à une intersection, mais est sortie de sa voie et a percuté une voiture qui venait en sens inverse. La collision n'a pas fait de blessé, mais les voitures, très endommagées, ont dû être remorquées. Visiblement sous l'influence de l'alcool, le conducteur en cause a été soumis à un test d'alcoolémie qui s'est révélé positif et son permis lui a été confisqué.

D'autres conducteurs ont perdu leur permis. Ainsi, peu après minuit, une patrouille a aperçu, entre Moutfort et Medingen, une camionnette qui roulait en zigzags. Le conducteur avait largement trop bu. Même motif, même punition, pour cette voiture qui ne roulait pas droit non plus à Ettelbruck à 4h30. Là encore, le conducteur, qui transportait en plus des passagers, était vire.

Une très mauvaise blague

Un peu plus tôt, à Esch, la patrouille a trouvé un conducteur endormis avec le moteur en marche, rue Émile-Mayrisch. Ivre, il a dit, une fois réveillé par les agents, qu'il avait ressenti le besoin d'une pause alors qu'il conduisait.

Enfin, la police et les pompiers ont aussi été alertés d'un accident avec blessé à Hesperange, vers 1h40 du matin. Mais une fois sur place, ils n'ont rien trouvé. En rappelant le numéro qui avait donné l'alerte, les enquêteurs sont tombés sur une femme qui a dit que son partenaire, ivre, pouvait avoir passé l'appel. Une blague qui n'a fait rire personne et qui pourrait lui coûter cher. Des poursuites seront engagées.

(L'essentiel)