Viré de boîte, il tombe en essayant de fuir la police

Dans la nuit de samedi à dimanche, des policiers qui patrouillaient devant une boîte de nuit, à Pétange, ont remarqué une dispute entre un client et un agent de sécurité à l'extérieur de l'établissement. À peu près au même moment, un deuxième agent de sécurité a appelé la patrouille et a déclaré que l'homme avait été escorté jusqu'à la porte en raison d'une consommation excessive d'alcool et qu'il se montrait menaçant.

Alors que les forces de l'ordre se dirigeaient vers lui pour l'interpeller, il a pris la fuite en direction de la route de Longwy. Il a alors cherché à sauter dans un jardin, a trébuché au niveau d'un trottoir surélevé et est tombé par terre. Une deuxième patrouille a finalement réussi à attraper l'individu, qui hurlait de façon hystérique.

Les policiers l'ont ensuite emmené à l'hôpital. Sur le chemin, son état respiratoire s'est aggravé. Les forces de l'ordre se sont alors arrêtées sur la bande d'arrêt d'urgence et ont appelé le Samu et une ambulance. Les secours ont pris en charge l'homme, qui a été hospitalisé pour un examen plus approfondi.

