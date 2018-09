Les chevaliers ont monté leur camp à Dudelange

Une fois par an, le quartier Boudersberg à Dudelange plonge dans une faille temporelle lors de la fête médiévale. Gentes dames et preux chevaliers déambulent le long des voitures pour rejoindre le site de la fête. A l'entrée, même les agents de sécurité portent haches et tabards. Le petit peuple médiéval a installé son marché entre les maisons et son campement à travers champs. «J'habite tout près, ça fait plusieurs années que l'on vient pour l'ambiance», souligne Jill, 32 ans.

Si les participants portent tout l'attirail médiéval, de nombreux visiteurs se sont également faits beaux. C'est le cas de Liz, 26 ans, venue de Bitbourg en Allemagne et de tout son groupe d'amis. «On fait nos costumes nous-mêmes et on achète des bijoux sur les marchés. Ça demande de la patience», détaille-elle. Coryse, 41 ans, Jacques, 38, et leurs enfants, Maya, 7, et Gabriel, 4, de Clemency, sont également entièrement déguisés. «Les enfants adorent le carrousel en bois et les joutes de chevaliers, et nous les adultes, on aime l'hydromel», sourit-il.

En terme de boissons d'époque, le Dudelangeois Petz Schaack, dans sa taverne Le Menhir, fait découvrir de la cervoise, au goût frais à mi-chemin entre le cidre le thé. Avec les copains de la Horde, ils ont installé leur intimidant campement pour deux jours. La fête médiévale se poursuit en effet tout le week-end.

(Séverine Goffin/ L'essentiel)