Fichés au Luxembourg, ils sont arrêtés en France

Deux ressortissants français, recherchés par les autorités luxembourgeoises, ont été arrêtés ce mercredi à Metz, indique le parquet dans un communiqué. Les deux hommes seront entendus jeudi par les autorités judiciaires françaises. La police française a pu mettre la main sur les fuyards après plusieurs mois d’investigation et une étroite coopération entre la cellule Recherche fugitifs de la police judiciaire luxembourgeoise et la Brigade nationale de recherche des fugitifs (BNRF), côté français.

Les deux hommes étaient recherchés suite à un vol avec violence commis le 3 juillet 2015 au domicile d’un couple très âgé, à Senningen (Luxembourg), lors duquel les victimes avaient été grièvement blessées. Les voleurs avaient dérobé trois bagues d'une valeur estimée à 750 000 euros. Un des hommes arrêtés ce mercredi avait été acquitté dans un premier temps de l’ensemble des infractions qui lui étaient reprochées par un jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en février 2017.

Les deux hommes remis au Luxembourg?

La Cour d’appel avait réformé le jugement de première instance et avait prononcé le 27 mars 2018 une peine de sept ans de réclusion. Un recours en cassation contre cet arrêt avait été rejeté un an plus tard. Âgé de 29 ans, Kevin P., surnommé «Coluche», était l'un des criminels les plus recherchés en Europe. Il a été interpellé en compagnie de son oncle Ringo P., âgé de 57 ans.

Pour l'instant, il est encore trop tôt pour savoir si - et quand - les deux hommes seront remis par la France au Luxembourg, précise le communiqué du parquet.

