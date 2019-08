60 cyclistes ont eu un accident en 2018

Le Statec, organisme de statistiques, a dévoilé ses chiffres ce jeudi, concernant les accidents impliquant des cyclistes. De 2016 à 2018, quatre cyclistes sont morts, 58 ont été blessés gravement et 117 légèrement. 159 cyclistes étaient des hommes, les seniors restent les plus touchés, 19% des cyclistes gravement blessés ont plus de 65 ans.

Si le nombre de victimes baisse sur les pistes cyclables en agglomération (de 18% en 2016 à 11% en 2018), il reste élevé sur des chemins ruraux (43% en 2016 à 39% en 2018). Les accidents sont d'ailleurs liés aux conditions météo. L'été est la saison la plus concernée avec un pic au mois de juillet. Si le samedi est le jour où les accidents sont les plus nombreux, la semaine, les collisions sont plus fréquentes aux heures de pointe, entre 6h et 9h du matin, et 16h et 19h.

Malgré l'étude, le Statec rappelle qu'une partie des accidents de cyclistes ne sont pas repris dans le calcul des statistiques, dans le cas où il y a eu un accord entre les deux parties et/ou si la police n'est pas intervenue sur les lieux, l'accident n'est pas forcément déclaré.

(mm/L'essentiel)