L'assurance profite déjà à fond du Brexit

On le sentait arriver, et l'impression se confirme. Le secteur de l'assurance au Luxembourg commence à profiter pleinement du Brexit, selon les chiffres pour les neuf premiers mois de 2019, publiés ce jeudi matin par le gouvernement. Ainsi, l'assurance non vie progresse de 203,49% sur cette période, par rapport à la même période en 2018. Une progression qui doit beaucoup au Brexit, puisque les chiffres sont «impactés de manière significative» par l'arrivée de compagnies d'assurances britanniques au Luxembourg.

Ainsi, l'encaissement des entreprises arrivées en raison du Brexit a été multiplié par 11 par rapport aux neuf premiers mois de 2018 et représente désormais plus de 71% de l'encaissement non vie total.

En assurance vie, l'encaissement est aussi en croissance de 23,63%. Les produits à rendement garanti, notamment, voient leur encaissement grimper de 51,19%. Une tendance qui inclue «un transfert de portefeuille vers le Luxembourg d'un montant supérieur à 2 milliards d'euros», selon le communiqué du Commissariat aux assurances.

(L'essentiel)