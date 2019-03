Aucun mort sur les routes depuis le 1er janvier

Durant les deux premiers mois de l'année 2019, il n'y a eu aucun accident mortel sur les routes du Luxembourg. Voilà un bilan très rassurant et qui tranche surtout avec les années précédentes. En 2014, cinq personnes avaient été tuées dans des accidents entre le 1er janvier et le 1er mars. C'était trois en 2015 et en 2016, cinq en 2017 et même douze en 2018. «Effectivement, on dénombre quelques accidents graves mais aucune victime à ce jour cette année», confirme la Sécurité routière.

L'année 2018 a été particulièrement meurtrière avec 35 victimes (dont huit motards et trois piétons) au total, contre 24 en 2017 et 30 en 2016, selon le décompte de L’essentiel. Au delà des véhicules, une campagne avait mis l'accent ces dernières semaines sur les piétons et cyclistes, plus vulnérables en hiver. Là encore le bilan pour l'instant est donc tout à fait rassurant.

(L'essentiel/Nicolas Chauty)