Partir au soleil pour y travailler comme saisonnier

Qui n'a jamais rêvé de travailler au soleil? Des employeurs de Croatie, Chypre, Grèce, Espagne France, Italie, Malte, Portugal et Slovénie sont à la recherche de leurs saisonniers dans les domaines du tourisme, de l'hébergement et des services.

L'événement «Seize the summer with Eures 2020» a pour but de mettre en relation les chercheurs d'emploi, «qu'ils soient jeunes ou pas», explique Jeff Hurt, référent Eures à l'Adem. 84 offres d'emploi ont déjà été mises en ligne. Réceptionniste, serveur, jardinier, conducteur de péniche, animateur, guide, cuisinier sont des exemples de postes proposés.

Entretiens dès le 4 mars

«Les employeurs cherchent des personnes au-delà de leurs frontières, pour des compétences dans certaines langues ou avec certaines qualifications», ajoute Jeff Hurt. C'est le cas notamment d'une compagnie aérienne au Portugal qui cherche des Social Media Advisor parlant l'italien, l'allemand ou le français.

Pour postuler, il faut s'inscrire à l'événement, parcourir les annonces publiées et postuler aux postes vacants. Des entretiens pourront avoir lieu en ligne le 4 mars.

(L'essentiel/ Marion Mellinger)