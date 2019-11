La kiné respiratoire pour les bébés, débat sans fin

Ces derniers jours, la Haute autorité de santé, en France, a mis en garde contre l'efficacité de la kiné respiratoire pour soigner, notamment, les bronchiolites des bébés. Cette maladie virale, très contagieuse, dure plusieurs jours et provoque toux et difficultés de respiration. Souvent, et trop systématiquement selon l'HAS, les médecins prescrivent des séances de kiné pour évacuer les sécrétions. D'aussi loin qu'elle se souvienne, Françoise Schlesser, kinésithérapeute à la clinique pédiatrique du CHL depuis 1988, a toujours connu ce débat sans fin.

La praticienne admet que la technique n'a jamais été approuvée scientifiquement, d'où le débat permanent, mais reste répandue car elle dispose d'atouts. «Elle n'a jamais prétendu guérir mais améliore l'état du patient. Un résultat immédiat que personne ne peut contredire», confirme Patrick Obertin, président de l'association luxembourgeoise de kinésithérapie (ALK), qui va plus loin: «La prescription des séances de kiné pendant une bronchiolite permet un suivi quotidien de l'enfant, ce qui est impossible chez un pédiatre. On prévient aussi la surinfection et, si l'état ne s'améliore vraiment pas, alors on peut envisager une autre étape».

«Éviter des hospitalisations massives»

Souvent, la kiné respiratoire souffre d'une image violente et traumatisante pour les parents. Mais «il existe plusieurs techniques» pour prendre en charge les nourrissons, veut rassurer Sarah Aubry, kinésithérapeute spécialisée en pédiatrie à Differdange. «Je suis d’accord, les techniques anciennes de tapotement ou de clapping n’ont plus lieu d’être, ni celles où le bébé est allongé sur le dos, glisse la spécialiste. Mais des techniques en position assise existent, où l’on aide activement à dégager les bronches devant les parents».

Mme Aubry craint que les nouvelles directives mises en avant en France continuent à entretenir le flou auprès des parents et que ceux-ci annulent même les soins prescrits: «La kinésithérapie a un rôle hyper important, afin d’éviter une aggravation des symptômes et des hospitalisations massives». «C'est du cas par cas, mais la séance de kiné peut aider l'enfant désencombré à retrouver l’appétit, le sommeil...», développe Françoise Schlesser.

La bronchiolite est une maladie respiratoire fréquente, qui touche 30% des bébés de moins de 2 ans, et qui peut avoir de graves conséquences sans prise en charge adaptée. Au Luxembourg, de nombreux enfants sont concernés chaque année. «On voit des cas à partir de novembre ou décembre, et ça peut durer jusqu'à l'été. Sur cette période on reçoit jusqu'à dix enfants par jour dans le service», selon Mme Schlesser.

(Nicolas Chauty/L'essentiel)