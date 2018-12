Le marché de Noël salué et reconnu aux États-​​Unis

Zagreb en Croatie, Helsinki en Finlande et puis Luxembourg, juste devant Strasbourg et Colmar en Alsace! C'est le top 3 des marchés de Noël en Europe désigné par le magazine américain Forbes, mi-novembre, qui a tenté de mettre en évidence «les endroits où il est toujours possible de découvrir et de ressentir la magie de Noël».

Inauguré le jeudi 22 novembre et ouvert jusqu'au lundi 24 décembre 2018, le marché de Noël de Luxembourg-Ville est considéré comme «un des plus vieux et des plus traditionnels» sur le continent européen. La journaliste Cecilia Rodriguez de Forbes salue la transformation des trois principales places de la capitale (place d'Armes, place de la Constitution et place de Paris) en villages de Noël.

Last but not least, les spécialités typiquement luxembourgeoises ont également la cote Outre-Atlantique. Glühwäin (vin chaud), Mettewurscht (pain-saucisse) ou encore Gromperekichelcher (galette de pommes de terre) n'ont visiblement pas laissé de marbre le magazine Forbes qui dresse encore un joli portrait des marchés de Noël de Bruxelles et de Gand en Belgique, sans oublier Aix-la-Chapelle en Allemagne.

Luxembourg is on the 3rd place in the Forbes ranking of the best Christmas markets in Europe! Check out the link and most importantly don’t forget to check out our beautiful Christmas markets

Find the complete article here: https://t.co/q0gKYraiCf pic.twitter.com/8UvfKFkrKd — Ville de Luxembourg (@CityLuxembourg) 27 novembre 2018

(fl/L'essentiel)